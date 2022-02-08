YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından

08.02.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Takım savunmasının önemini, ortak topların önemini yaşayarak gördük"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'e 5-4 yenilerek elenen İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takım savunmasını iyi yapamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Karşılaşmanın değerlendirmesi skorda belli. 4 gol attık 5 gol yedik. Hücum anlamında 4 gol atabildik. Daha fazlasını da atabilirdik ama defansif olarak yediğimiz 5 gol dışında rakibe başka pozisyonlar da verdik. Günün sonunda kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Golleri nasıl beraber atıyorsak, yine beraber yiyoruz. Takım savunmasının önemini, ortak topların önemini yaşayarak gördük. Takım savunması performansımızla kupaya veda ettik. Karagümrük'ü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kupayı üzerlerinde bir yük olarak görmediklerini dile getiren Palut, "(Elenmemiz iyi oldu.) diye bir düşünce doğru olmaz. Maçın başındaki bakışımız bu değildi. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Rotasyon yaptık, bazı oyuncuları sonradan kullandık. Bu önem vermediğimiz için değil, onlara da güvendiğimiz içindi. Oyunun bazı bölümünde bu güven haklı çıkarken, bazı bölümlerde başarısız olduk. Bir yük kalktı diyemem ama tutunacağımız tek bir hedefimiz kaldı. Yarından itibaren de onun çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük maçının ligde oynayacakları Trabzonspor maçına etkisinin nasıl olacağına yönelik bir soruya Palut, şu cevabı verdi:

"Bugün çok zor şartlar vardı. Oyuncular ve hakemler 120 dakika yağmur, soğuk ve ağır bir zeminle mücadele etti. Ahmed Hassan sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Son bölümde 3 oyuncuyu kramp, adale çekmesi nedeniyle çıkarmam gerekiyordu. Amilton'un devam etmemesi gerekiyordu, Oğulcan oyun ritmini düşürdü, Adil sekerek maçı bitirdi. Biz de bu şekilde 'Üstlerine gitmeden, sakin bir şekilde maçı bitirelim.' dedik. Yıpratıcı bir maç oldu. Ufak tefek hasarlar bıraktı. Yarın çalışmalara başlamadan durum tespiti yapacağız ve lig maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ahmed Hassan, alt adalesinde ani bir hareketten dolayı batma hissettiğini söyledi. Şu an itibarıyla oynayacak durumda değil. Ahmed Hassan'ı üst üste kullandık son haftalarda. Yarın hepsinin durumuyla alakalı sağlık ekibimiz genel bir açıklama yapacaktır."

Palut ayrıca, Galatasaray'dan Ryan Babel'in transferiyle ilgili bir gelişme olmasını beklemediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandıTekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandı
Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptıAdana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:23
İkindi
16:09
Akşam
18:36
Yatsı
19:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Yeni Andromeda Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.