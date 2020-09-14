Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı

Süper Lig'de 36 yıl sonra çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fatih Karagümrük, ses getirecek bir transfere imza attı.
Fatih Karagümrük, Serie A devi Milan'la olan sözleşmesi sona eren Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı ve transferi resmen açıkladı.
????⚫️????????#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/SO65jNIGmY— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020
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