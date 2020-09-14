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Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 14.09.2020 18:39 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük, Milan forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı

Süper Lig'de 36 yıl sonra çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fatih Karagümrük, ses getirecek bir transfere imza attı.

Fatih Karagümrük, Serie A devi Milan'la olan sözleşmesi sona eren Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı ve transferi resmen açıkladı.

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