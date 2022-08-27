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Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ardından

27.08.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Öz güvenimizin yerine geldiğini düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, galibiyetle öz güvenlerinin yerine geldiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "Maça iyi başladık ve iki güzel gol bulduk. Maçı istediğimiz kontrole getirdik. Bütün hafta buna hazırlanmıştık. İki maçta yenilerek buraya geldik. Böyle durumlarda çalışmak da zor oluyor. Galibiyetten dolayı mutluyum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Öz güvenimizin yerine geldiğini düşünüyorum. Takıma eklenecek oyuncular varsa değerlendiriyoruz. Çalışıp daha iyi seviyeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Andrea Pirlo futbol

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