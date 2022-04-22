Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı maçlardan 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 47 puanla 33. haftayı 10. sırada tamamladı.

Ligde çıktığı maçların 11'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 15'ini yitiren GZT Giresunspor ise 40 puanla haftayı 16. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı GZT Giresunspor, 3-1 kazanmıştı.



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