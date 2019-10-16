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Erkan Zengin hoca oldu! O takımın başına geçti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük forması giyen Erkan Zengin, teknik adamlığa geçiş yaptı. Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev yapacak.

Erkan Zengin hoca oldu! O takımın başına geçti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi.

TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi. Ajansspor'un haberine göre Erkan Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.

Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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Fatih Karagümrük erkan zengin

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