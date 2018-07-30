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Fatih Karagümrük'te Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı.

Fatih Karagümrük'te Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın hocamız Oktay Derelioğlu ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Oktay Derelioğlu, İstanbul ekibinde kısa süre önce göreve getirilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
oktay derelioğlu Fatih Karagümrük

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