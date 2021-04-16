SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük'te pozitif vakalar artıyor!

Fatih Karagümrük'te pozitif vakalar artıyor!

16.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Koray Altınay'ın koronavirüs sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. İstanbul temsilcisinde iki gün önce de 6 oyuncunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Fatih Karagümrük'te pozitif vakalar artıyor!

Fatih Karagümrük'te koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Süper Lig ekibi, yapılan koronavirüs testleri neticesinde Koray Altınay'ın sonucunun pozitif olarak belirlendiğini açıkladı.

Karagümrük Kulübü'nde, iki gün önce ise Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'da koronavirüs görüldüğü belirtilmişti.

Ayrıca tüm futbolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon ile tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
David Sassarini: “Yürekten oynadık”David Sassarini: “Yürekten oynadık”
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Galatasaray Kolarov'un peşinde

Galatasaray Kolarov'un peşinde

Fenerbahçe'de Benteke ve Marega sesleri

Fenerbahçe'de Benteke ve Marega sesleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.