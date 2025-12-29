Fatih Karagümrük'te yeni dönem! Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya varıldı

Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu. Aleksandar Stanojevic ile anlaşıldığı açıklandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır