Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Karagümrük Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirloson dakika haberlerinin ardından gündem oldu. Önümüzdeki sezon Süper Lig'den başka bir takım çalıştıracağı öne sürülen Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'teki görevine son verilmesi şaşırttı. İşte, Andrea Pirlo'nun hayatı, biyografisi ve Fatih Karagümrük dahil olmak üzere teknik direktörlük kariyeri...

ANDREA PİRLO KİMDİR?

Andrea Pirlo 19 Mayıs 1979 yılında Lombardiya'da dünyaya geldi.

FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmış İtalyan eski futbolcu Andrea Pirlo, 12 Haziran 2022'de Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olmuştu.

ANDREA PİRLO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Andrea Pirlo teknik direktörlük kariyeri:

2020-2021 Juventus

2022- Fatih Karagümrük

FATİH KARAGÜMRÜK'TE ANDREA PİRLO DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.

Andrea Pirlo bu sezon Fatih Karagümrük'ün başında 33 karşılaşmaya çıktı.

Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük çıktığı bu maçlarda 11 galibiyet aldı.

Özellikle oynattığı hücum futboluyla ön plana çıkan Andrea Pirlo'nun önümüzdeki sezon hangi takımda görev alacağı henüz belli olmadı.

