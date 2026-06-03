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Fatih Karagümrük’ten Emre Mor açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor’un yeni sezon transfer planlamasında yer almadığını açıkladı.

Fatih Karagümrük’ten Emre Mor açıklaması

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, basında yer alan Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ile ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İstanbul ekibi, yeni sezon transfer planlamasında Emre Mor’un yer almadığını açıkladı.

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Fatih Karagümrük’ten Emre Mor açıklaması 1

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Fatih Karagümrük fenerbahçe Emre Bol
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