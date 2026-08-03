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Fenerbahçe'de N'Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin durumu yeniden gündeme geldi. Büyük umutlarla transfer edilen Fransız yıldız, yaşadığı sakatlıklar, yüksek maliyeti ve yabancı oyuncu kontenjanındaki yoğunluk nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Başkan Aziz Yıldırım'ın Kante transferi üzerinden önceki yönetime yönelik sert eleştirileri de gündemi daha da hareketlendirdi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu
Burak Kavuncu

Büyük umutlarla kadroya katılan N'Golo Kanté, sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'de tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız yıldız için çözüm arıyor.

KANTE'NİN DURUMU GÜNDEMDE

Fenerbahçe de N Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu 1

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği N'Golo Kanté, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Fransız orta sahanın fiziksel durumu ve takımda oluşan yabancı oyuncu fazlalığı, deneyimli futbolcunun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KANTE SÖZLERİ

Fenerbahçe de N Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu 2

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda N'Golo Kanté transferi üzerinden önceki yönetime sert eleştiriler yöneltti. Yıldırım, oyuncunun sözleşme şartlarına dikkat çekerek, “Çıkıp aldığımız paraya satarız diyorsunuz, gel verdim sana Kanté'nin satış yetkisini. Satış yetkisi sende Ertan Torunoğulları” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca Kante'nin sözleşmesindeki yüksek maliyet ve imaj haklarıyla ilgili de eleştirilerde bulundu.

YÖNETİM GÖNDERMEKTE ZORLANIYOR

Fenerbahçe de N Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu 3

Sarı-lacivertli yönetimin, Kante'nin mevcut sözleşme şartları nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmakta zorlandığı öğrenildi. Fransız yıldızın yüksek maliyeti, transferde en büyük engel olarak öne çıkarken, yönetimin bu nedenle Kante için fon arayışında olduğu belirtildi.

KANTE TARAFI RAHATSIZ

Fenerbahçe de N Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu 4

Kante cephesinde ise farklı bir gelişme yaşanıyor. Fransız futbolcunun kendisi hakkında yapılan açıklamalardan rahatsız olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncunun, hakkındaki tartışmaların gölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ve performansıyla yeniden gündemin merkezine oturması bekleniyor.

STURM GRAZ MAÇI ÖNCESİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe de N Golo Kante krizi! Fransız isim rahatsız oldu 5

Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda saha ısınması, core ve çabukluk çalışmaları ile dar alanda pas oyunları gerçekleştirildi.

Antrenmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Vedat Muriqi ve N'Golo Kante'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması oldu. Kanté'nin Sturm Graz karşısında forma giyip giymeyeceği ise teknik heyetin kararına bağlı olacak.

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