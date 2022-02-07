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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek

07.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

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