Fatih Karagümrük, Yusuf Şimşek'le anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesinde ses getiren anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Başkanlığa Süleyman Hurma'nın gelmesinin ardından adeta transferde şov yapan Karagümrük, Mehmet Batdal, Turgut Doğan Şahin, Erkan Zengin gibi futbolculara imza attırmasının ardından teknik direktör arayışında da sona geldi. Necati Ateş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Karagümrük, sürpriz bir isimle anlaştı.

YUSUF ŞİMŞEK İLE ANLAŞMA TAMAM

Kırmızı - siyahlı ekip, teknik direktörlük görevi için Türk futbolcunun önemli isimlerinden Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışıldı. Yusuf Şimşek, kısa bir süre içerisinde Fatih Karagümrük'ün başında çalışmalara başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN TRANSFERLERİ

Şenol Can (Gaziantepspor)

Bilal Aziz (Eskişehirspor)

Benjamin Fuchs (Gümüşhane)

Yiğit İncedemir (Adana Demirspor)

Gökay İravul (Samsunspor)

Turgut Doğan Şahin (Çaykur Rizespor)

Erkan Zengin (Eskişehirspor)

Mehmet Batdal (Osmanlıspor)

Ramazan Civelek (Fenerbahçe)

Sanharib Malki

Selçuk Alibaz

Çağatay Kader

Youssef Yeşilmen

