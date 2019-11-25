Karagümrük'te Giray Bulak dönemi

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 1 yorum