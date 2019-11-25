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Karagümrük'te Giray Bulak dönemi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak’ın getirildiği duyuruldu.

Karagümrük'te Giray Bulak dönemi

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

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