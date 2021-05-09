Fatih Mert: 90+6'da gol yiyip kaybetmek üzücü

Fatih Mert, Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son dakika golüyle dramatik bir şekilde 2-1 kaybedilen maça yönelik, "İlk yarı bizim gayet iyi bir oyunumuz vardı, belki devreye iki farklı da girebilirdik. Kaçırdığımız yüzde yüz gol pozisyonları var, ama atamadık maalesef, devrenin sonuna doğru da gol yiyip beraberlikle içeriye girdik" dedi.

İkinci yarı Fenerbahçe'nin daha baskılı oynadığını ifade eden başkan Fatih Mert, "Ama 96. dakikada gol yiyip, buradan, iyi oynadığımız bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak gerçekten son derece üzücü. Uzatma konusunda biraz sıkıntımız var, 7 dakika oyunun durakladığını düşünmüyoruz. Büyük ihtimalle Ali Koç başkan da düşünmüyordur çünkü 'Hakem orada 5 dakika gösterecekti' diyor bizim arkadaşlar. Onu gördüğünü söylüyorlar, ama 7 dakika uzatıldı, bu kadar uzatıldığı zaman da işte maalesef mağlubiyet golünü yedik. Bunun için de üzgünüz" diye konuştu.

Başkan Fatih Mert, stada taraftar alınıp alınmadığına ilişkin bir soruya karşılık, "Zaten bunun sıkıntısını bütün kulüpler yaşıyor. 1. Lig'deki takımların çok fazla sayıda seyirci almalarından sonra bu da gündeme geldi. Biz de Ankaragücü olarak buna bugüne kadar dikkat ettik, seyirci alınmayacağına dair dün de açıklamada yaptık. Seyirci almadık" ifadelerini kullandı.