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Fatih Mert kimdir? Fatih Mert nereli? Fatih Mert kaç yaşında?

04.04.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Mert, Türk bir iş insanıdır. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Fatih Mert, Gür Ozalit ve Gür Sistem Bilişim’in Genel Müdürü olarak görev almaktadır. Fatih Mert aynı zamanda 31 Ekim 2019 tarihinde MKE Ankaragücü’nün genel kurul toplantısında 289 oy alarak kulüp başkanı olarak seçilmiştir. Mert, daha önce MKE Ankaragücü’nün basın danışmanlığını da yapmıştır.

Fatih Mert kimdir? Fatih Mert nereli? Fatih Mert kaç yaşında?

Fatih Mert, MKE Ankaragücü kulüp başkanı olarak seçilmesinin hemen ardından yaptığı açıklamalarla gündemde bir süre yer almıştı. Fatih Mert, kulüple ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak için çok çaba gerektiğini söylemiştir.

FATİH MERT KİMDİR?

Fatih Mert, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Gür Ozalit ve Gür Sistem Bilişim'in Genel Müdürü'dür. Ankaragücü'nün 2019 yılında seçilen başkanı Fatih Mert, 289 oy alarak başkan olarak belirlendi. Fatih Mert'in daha önce kulübün basın danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

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Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere tek listeyle gidildi. Yaşanan olaylar sonrasında salonu terk edip tekrar dönen Fatih Mert, başkan seçildi. 931 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda 290’u oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken 289 oy alan Fatih Mert, MKE Ankaragücü Kulübü’nde yeni başkan oldu.

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Fatih Mert’ hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamasa da, Mert’in tribün kültüründen gelen bir başkan olduğu biliniyor.

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