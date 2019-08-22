Fatih Portakal Youtube kanalı açtı: Sürprizlere hazır olun

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyayı daha aktif kullanma kararı aldı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Portakal, Youtube kanalı açtığını duyurdu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, "Bugün güzel bir şey yapabilirsiniz. youtube kanalıma katılabilisiniz. Ya da bildiğinizi yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

"ARTIK YOUTUBE'DAYIM"

"Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun" başlığıyla hazırladığı videoyu da paylaşan Portakal, 'abone olun' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

"Fatih Portakal" ismiyle açılan hesaptan daha önce de paylaşımlarda bulunan Portakal, Youtube'da artık daha aktif olacak.

Portakal'ın şu anda 3 bin 758 abonesi bulunuyor.



