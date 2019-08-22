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Fatih Portakal Youtube kanalı açtı: Sürprizlere hazır olun

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

FOX Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı açtı. 'Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun' başlığıyla videosunu paylaşan Portakal, 'abone olun' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyayı daha aktif kullanma kararı aldı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Portakal, Youtube kanalı açtığını duyurdu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, "Bugün güzel bir şey yapabilirsiniz. youtube kanalıma katılabilisiniz. Ya da bildiğinizi yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

fatıh portakal youtube

"ARTIK YOUTUBE'DAYIM"

"Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun" başlığıyla hazırladığı videoyu da paylaşan Portakal, 'abone olun' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

"Fatih Portakal" ismiyle açılan hesaptan daha önce de paylaşımlarda bulunan Portakal, Youtube'da artık daha aktif olacak.

Portakal'ın şu anda 3 bin 758 abonesi bulunuyor.

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fatih portakal youtube Fox youtuber

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