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Fatih sarması tarifi: Lokum kıvamında Fatih sarması yapımı

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzeti de en az ismi kadar iddialı olan Fatih sarması tarifi, kolay ve hafif bir lezzet olarak Osmanlı mutfağından günümüze ulaştı. Hem sunum olarak hem de tat olarak hafif lezzetleri sevenlerin damaklarında bayram havası estiriyor.

Fatih sarması tarifi: Lokum kıvamında Fatih sarması yapımı

Tatlı yiyerek kilo almak istemiyorsanız, Fatih sarması tarifi doğru bir seçim olacaktır. Oldukça hafif bir tatlı olan Fatih sarması aynı zamanda kolay bir şekilde hazırlanıyor. Tarifin sunumu da lezzeti kadar gözlere hitap ediyor.

FATİH SARMASI MALZEMELERİ

  • 6 yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı tozşeker
  • 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Elmalı püre için;

  • 3 elma
  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • 1 limonun suyu

Süslemek için;

  • Pudra şekeri
  • Mevsim meyveleri (Çilek, vişne, yaban mersini)

FATİH SARMASI NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın ve ayrı kaselerde çırpın. Limon kabuğunu beyaz kısmına denk gelmeyecek şekilde rendeleyin ve karışmaya devam edin.
  • Hamur yoğurma kabına un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Kuru malzemelerin ortasına bir havuz açarak toz şeker, yumurta sarılarını ve aklarını azar azar ilave ederek dışarıdan içeriye doğru karıştırın.
  • Hazırlanan pandispanya hamurunu yağlanan ya da yağlı kağıt serin fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin. Pandispanya piştikten sonra fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.
  • Sosu için, elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Bir tavaya alıp şekerle birlikte karamelize edin. Su ve limon suyunu ekleyip karamelize etmeye devam edin. Suyunu çekince ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.
  • Pandispanya hamurunu düz bir zemine alın. Üzerine elmalı şerbeti sürün. Rulo şeklinde özenle sarın. Üzerine pudra şekeri ve çilek, yaban mersiniz, vişne gibi meyvelerle süsleyebilirsiniz.
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