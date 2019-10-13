Mynet Trend

Fatih'te hareketli anlar! Kendini marketin tuvaletine kilitledi: Özel harekat geldi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 13.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Fatih'te elindeki cam parçasıyla kendini bir marketin tuvaletine kilitleyen kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Özel harekat polisinin de desteğiyle dışarıya çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Rağbet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi elinde bulunan cam parçasıyla 'beni öldürecekler' diye bağırarak bir lokantaya girdi. Lokanta çalışanlarının uğraşlarıyla dışarıya çıkarılan kişi, aynı sokak üzerinde bulunan bir markete girerek kendini tuvalete kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kendini tuvalete kilitleyen kişiyi ikna etmek için müzakereci çağırdı. Müzakerecinin çalışmaları yetersiz kalınca, Özel Harekat polislerinin desteğiyle tuvaletinin kapısını kıran polis ekipleri kişiyi kelepçeleyerek dışarı çıkardı.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER, BURASI BENİM"

Lokanta sahibi Kasım Ergöz 'Elinde bir cam vardı. Önce fark etmedim. Sonra fark ettim. Buradan çıktı markete girdi. Buraya da zarar verdi. Cam ve duvardaki resimler kırıldı. Markette lavaboya girdi. Çıkmıyordu. 'Beni öldürecekler, burası benim' diye bağırıyordu. Polise haber verdim" dedi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

(DHA)

PARTNERMurat Boz'dan anlamlı hareketMurat Boz'dan anlamlı hareket
Bıçak ve sopalarla baskın! Ortalığı savaş alanına çevirdilerBıçak ve sopalarla baskın! Ortalığı savaş alanına çevirdiler
Paraşütle atlayıp, lokma dağıttı! Sebebi ise...Paraşütle atlayıp, lokma dağıttı! Sebebi ise...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih market

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölümden döndü! Arabası Pert oldu!

Ölümden döndü! Arabası Pert oldu!

Köyde esrarengiz olay! İstanbul'dan ekip sevk edildi

Köyde esrarengiz olay! İstanbul'dan ekip sevk edildi

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bıçak ve sopalarla telefon dükkanını bastılar!

Bıçak ve sopalarla baskın! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Eşinden boşanan kadın paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

Paraşütle atlayıp, lokma dağıttı! Sebebi ise...

Otları temizlemek isterken yanarak hayatını kaybetti

Korkunç olay! Otları temizlemek isterken öldü

Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

Acı olay! Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

Çok nadir rastlanan ur kekliği görüntülendi

Çok nadir rastlanıyor! Türkiye'de görüntülendi

Bursa'da köyde esrarengiz kuzu ölümleri

Köyde esrarengiz olay! İstanbul'dan ekip sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.