Fatih'teki cinayetlerin ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! Bahar Şahin Uraz Kaygılaroğlu'na fena yüklendi! 'İlham verdin gurur duy'

Tüm Türkiye günlerdir Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar gelmişti.

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu bu pozları ile tepkilerin hedefi olmuştu.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Ünlü isim günler sonra sessizliğini bozmuş 'Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim.' demişti.

'İLHAM VERDİN'

Ünlü oyuncu Bahar Şahin meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'na bu pozlar nedeniyle fena yüklendi. Şahin; 'Kadın kasabı "sanatın İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu sanatı unutmayacak!' diyerek sert çıktı.