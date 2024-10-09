MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih'teki cinayetlerin ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! Bahar Şahin Uraz Kaygılaroğlu'na fena yüklendi! 'İlham verdin gurur duy'

Fatih'teki cinayetlerin ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! Bahar Şahin Uraz Kaygılaroğlu'na fena yüklendi! 'İlham verdin gurur duy'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmiş ve tepkilerin hedefi olmuştu. Kaygılaroğlu ise günler sonra sessizliğini bozmuş ve 'Can güvenliğimden endişeliyim' demişti. Bahar Şahin meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'na fena yüklendi.

Fatih'teki cinayetlerin ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! Bahar Şahin Uraz Kaygılaroğlu'na fena yüklendi! 'İlham verdin gurur duy'

Tüm Türkiye günlerdir Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar gelmişti.

urazz

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu bu pozları ile tepkilerin hedefi olmuştu.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Ünlü isim günler sonra sessizliğini bozmuş 'Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim.' demişti.

bahar 1

'İLHAM VERDİN'

Ünlü oyuncu Bahar Şahin meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'na bu pozlar nedeniyle fena yüklendi. Şahin; 'Kadın kasabı "sanatın İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu sanatı unutmayacak!' diyerek sert çıktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Uraz Kaygılaroğlu
En Çok Okunan Haberler
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İran'dan açıklama

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İran'dan açıklama

Pelin Karaca'nın cansız bedenini ormana gömmüş! Katil zanlısından akıllara durgunluk veren savunma

Pelin Karaca'nın cansız bedenini ormana gömmüş! Katil zanlısından akıllara durgunluk veren savunma

Cem Yılmaz katıldığı programda isyan etti: "Bizlere kocaman bir utanç düşüyor"

Cem Yılmaz katıldığı programda isyan etti: "Bizlere kocaman bir utanç düşüyor"

Konuşulanlar devlet sırrı! Özgür Özel'den açıklama: 'Ne destek varsa verecektik'

Konuşulanlar devlet sırrı! Özgür Özel'den açıklama: 'Ne destek varsa verecektik'

Discord'a erişim engeli getirildi! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi

Discord'a erişim engeli getirildi! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi

Televizyona yastık fırlatıp annesi tarafından 2 maç cezaya çarptırılan minik taraftara Beşiktaş elini uzattı

Televizyona yastık fırlatıp annesi tarafından 2 maç cezaya çarptırılan minik taraftara Beşiktaş elini uzattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.