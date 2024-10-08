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Fatih'teki cinayetlerin ardından tepki çekmişti! Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi ilk kez konuştu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 18:19
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Fatih'te yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmişti ve tepki çekmişti. Günler sonra o serginin sahibi Sayna Soleimanpour sessizliğini bozdu.

Fatih'teki cinayetlerin ardından tepki çekmişti! Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi ilk kez konuştu!

19 yaşında olan ve kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürdü. Bu olaydan yarım saat sonra ise sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Türkiye'yi yasa boğan bu cinayetlerin ardından da Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar akıllara gelmişti.

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"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞELİYİM" DEMİŞTİ!

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından da Uraz Kaygılaroğlu Nevşin Mengü'ye konuşmuştu. "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi." demişti.

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Ünlü oyuncu, "Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.

SERGİNİN SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI!

Serginin sahibi ve Uraz'ın eski sevgilisi Sayna Soleimanpour sessizliğini sosyal medyada yaptığı açıklamayla bozdu. "Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım" diyen Sayna Soleimanpour " şahsımla ilgili spekülasyon ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesaplar tespit edilmekte ve haklarında suç duyurusunda bulunulmaktadır" dedi.

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"Sergi süresince söyleşiler düzenleyerek ve soru-cevap etkinlikleri yaparak, eserlerimi merak edenlere gerekli açıklamaları zaten sunmuştuk. Eserimin asılsız spekülasyonlara ve gündem manipülasyonlarına malzeme edilmesi karşısında, ilerleyen günlerde eserlerimin içeriğini detaylı bir şekilde anlattığım bir paylaşım yapacağım." ifadelerini kullandı.

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