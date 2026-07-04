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20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde

Ünlü şarkıcı Deniz Seki son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Tam 20 kilo veren ünlü isim yeni görünümüyle beğeni topluyor. Şimdilerde tatilde olan Seki mayolu pozlarıyla da fiziğini sergiledi.

20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Deniz Seki, son dönemde değişimiyle gündemde. 'Bedenen ve fiziken kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim' diyen Seki 20 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

Şimdilerde Ege kıyılarında tatilin keyfini süren Deniz Seki mayolu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde 1

Hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran ünlü isim son haliyle beğeni topladı. Daha önce kilo verme süreciyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, nasıl zayıfladığını açıklamıştı.

20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde 2

"HER İSTEDİĞİMDEN 2-3 ÇATAL YEDİM"
Bir destek almadan kilo verdiğini söyleyen Seki, "İğne kullanmadım. Tamamen kendi irademle zayıfladım.

20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde 3

Her istediğim yemekten 2-3 çatal alarak yedim. Günde 1 saat yürüyüş yaptım ve akşam saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yemedim" demişti.

20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde 4

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki
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