20 kilo verdi fiziğini sergiledi! Deniz Seki mayolu pozlarıyla gündemde

Dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Deniz Seki, son dönemde değişimiyle gündemde. 'Bedenen ve fiziken kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim' diyen Seki 20 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

Şimdilerde Ege kıyılarında tatilin keyfini süren Deniz Seki mayolu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran ünlü isim son haliyle beğeni topladı. Daha önce kilo verme süreciyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, nasıl zayıfladığını açıklamıştı.

"HER İSTEDİĞİMDEN 2-3 ÇATAL YEDİM"

Bir destek almadan kilo verdiğini söyleyen Seki, "İğne kullanmadım. Tamamen kendi irademle zayıfladım.

Her istediğim yemekten 2-3 çatal alarak yedim. Günde 1 saat yürüyüş yaptım ve akşam saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yemedim" demişti.