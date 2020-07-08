SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: 46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı

Fatih Terim: 46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 08:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Terim: 46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu. Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki ’Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a imza atmıştı.

afsdfsad

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
5 maçta Muslera'yı yakaladı!5 maçta Muslera'yı yakaladı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

Güzel sporcuya cinsel ilişki teklifi yağdı

Güzel sporcuya cinsel ilişki teklifi yağdı

Fenerbahçe maçını su bastı!

Fenerbahçe maçını su bastı!

Ankara'da puanlar paylaşıldı

Ankara'da puanlar paylaşıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim: 46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı

Fatih Terim'den flaş paylaşım! "46 yıl geçti..."

OKan Koçuk 5 maçta Muslera'yı yakaladı!

5 maçta Muslera'yı yakaladı!

Fenerbahçe'den Galatasaraylı Ömer Bayram'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saraylı yıldıza transfer teklifi!

Galatasaray'da Falcao ve Lemina Alanyaspor kamp kadrosuna alınmadı

G.Saray'da şok! Kamp kadrosuna alınmadılar...

Sneijder'den flaş Galatasaray itirafı!

Sneijder itiraf etti: "Keşke Galatasaray'da..."

Fatih Terim'den flaş başkanlık açıklaması!

Fatih Terim'den flaş başkanlık açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.