Fatih Terim, Adem Büyük'ün golüne 'Allah-u Ekber' diyerek sevindi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi bileti açısından kritik önem taşıyan Club Brugge maçında Adem Büyük ağları sarsarken, golün ardından Fatih Terim dikkat çeken bir harekete imza attı.
Deneyimli teknik adam, Adem'in golünün ardından iki yumruğunu havaya kaldırdı ve "Allah-u Ekber" diyerek tekbir getirdi.
Adem Büyük, bu sezon Galatasray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.
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