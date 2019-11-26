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Fatih Terim, Adem Büyük'ün golüne 'Allah-u Ekber' diyerek sevindi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2019 21:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, Club Brugge karşısında Adem Büyük ile 1-0 öne geçti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk golünü atarken teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesinde kendinden geçti. Fatih Terim, Adem Büyük'ün golünü 'Allah-u Ekber' diyerek kutladı ve sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi bileti açısından kritik önem taşıyan Club Brugge maçında Adem Büyük ağları sarsarken, golün ardından Fatih Terim dikkat çeken bir harekete imza attı.

Deneyimli teknik adam, Adem'in golünün ardından iki yumruğunu havaya kaldırdı ve "Allah-u Ekber" diyerek tekbir getirdi.

Adem Büyük, bu sezon Galatasray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 76 yorum
bu kadar ezikmiyiz bir gol icin allahuekber diyoruz...
@karaman_muzaffer_1959 59 doğumlusun amma için kof besbelli. Allah demek için ne olması gerekir senin için???
@karaman_muzaffer_1959 ya bı gıt ısıne senmı kaldın bana muslumanlıgı ogretecek.
@fatih_aksut_1985 sayenizde ülkenin yarı nufusu müslümanlıktan uzaklaştı. sizin anlayışınız arap istilasının din maskesi altında faaliyetidir. sen arapsan o başka.
@karaman_muzaffer_1959 6 kasım eğlence şenliği 6sayar cincoşu TÜRK hakemlerine emanet ediniz
6 kasım eğlence şenliği 6sayar cincoşu TÜRK hakemlerine emanet ediniz
İyi de dayı Allahu Ekber demenin neresinde sıkıntı var. Bir çeşit şükür anlamında söylemiş. Not:Fenerliyim
@muzaffer_karaman_1959 seni deyyus dede seni.
@karaman_muzaffer_1959 BRUGGE ATSAYDI MON DİYÖ DİYECEKTİ.ALLAHDA KİMİN YANINDA OLACAĞINI KİMİN DUASINI KABUL EDECEĞİNİ ŞAŞIRDI.HAKLININ DESEN NİCE HAKLILAR VARKİ TELEF OLMUŞTUR.
@karaman_muzaffer_1959 din öğretmekle ne alakası var mallllll
@karaman_muzaffer_1959 HEP MERAK ETİŞİMDİR.VURANDA AAALHU EKBER VURULANDA ,ATANDA ATMAYANDA.
ALLAH ım büyüklüğün asla tartışılmaz ezelden ebede kadar tek var olansın ve PARAgöz terim de adınla sevinç nidası attı ya artık çok huzurluyum
@fenerbahceliemrehan ALLAHTAN 6 KASIM DEĞİLDİ : ) eeeee şantajla,tehditle,şikeyle,lobi ile,hakemlerle şampiyon olursan sonunda böyle olur 6sayar cincoş !!!
Bu Fatih Terim devri çoktan kapandı .. Bu futbol ile GS den hiç bir cacık olmaz .. Fatih acil istifa ederse belki bir şansı olabilir belki..
Önceki maçlarda Türk futbolcuları oynatsaydın bu kadar rezil olmazdık.
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