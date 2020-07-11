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Fatih Terim adım adım başkanlığa!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2020 18:20 | Son Güncelleme

Başkanlık adayı söylentilerinin Mustafa Cengiz'i inciteceğini düşünen Terim'in, Cengiz'in bırakma kararı vermesi halinde ise görevden kaçmayacağı belirtiliyor.

Fatih Terim adım adım başkanlığa!

Alanyaspor maçından sonra G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Son nefesime kadar içeride ya da dışarıda hizmet edeceğim” açıklaması başkanlık makamına göz kırpıyor olarak yorumlandı. G.Saray kulislerinde Terim’in başkan olma konusunda ise şu gelişmeler yaşanıyor. 6 ay önce, Başkan Mustafa Cengiz henüz rahatsızlanmadan Terim’i Bodrum’da ziyaret eden G.Saray’ın önde gelenleri, bu konudaki fikirlerini Fatih Terim’le paylaştı. Son iki aya kadar da bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam etti. Ancak Başkan Cengiz’in üzücü rahatsızlığı üzerine Terim’le başkanlık için yapılan telkin görüşmeleri askıya alındı.

ÇOK HASSAS DAVRANIYOR

Ancak Başkan’ın 3 hafta içinde ‘Bırakma’ kararı vereceği şeklinde söylentiler ortaya çıkınca, temaslar yeniden yoğunlaştı. Başkan Cengiz’in çekilmesi halinde Fatih Terim’in adaylığı için tecrübeli hoca ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak şu ana kadar Terim’den olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yok. Böyle bir söylentinin çıkmasının Başkan’ı inciteceğini düşünen ve çok hassas davranan Terim’in, Başkan Mustafa Cengiz’in bırakma kararı vermesi halinde ise görevden kaçmayacağı belirtiliyor.

"BAŞKANLIĞI GÜZEL DE YAPAR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen yıl Fatih Terim’in başkan adaylığı konusunda gelen sorulara şu yanıtı vermişti: “Hoca neden başkan olmasın ki? Fatih Terim bir kere G.Saray Spor Kulübü üyesi. Gayet normal. Hiçbir sorun olmaz. Bunu bana ilk seçildiğimde de söylediler. Ama Fatih Hoca, teknik direktörlüğü daha çok seviyor. Sahada mücadeleyi seviyor. Bana söylediği o. Yoksa hoca her 10 yılını dolduran üye gibi başkan adayı olur. Ve başkan da olur. Ve güzel de yapar.” (Akşam)


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