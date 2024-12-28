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Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.12.2024 22:43
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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı

Dün Katar'ın başkenti Doha'ya giden Fatih Terim, bugün Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab ile sözleşme imzaladı. Tesisleri gezen 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, takımla tanıştı ve kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Fatih Terim daha sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Suudi Arabistan ekibinde Fatih Terim'in yardımcılıklarını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak. Kaleci antrenörü Ozan Özerkan, maç analisti Metin Çakıroğlu, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ile Eray Sözen de teknik ekipte yer alacak.

AL-SHABAB LİGİN 6'NCI SIRASINDA YER ALIYOR

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Al-Shabab, 13 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından 23 puan toplayan Al-Shabab, ligin 6'ncı sırasında yer alıyor. Lider Al Ittihad'ın ise 36 puanı var.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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