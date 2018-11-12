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Fatih Terim ameliyat oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabah sinüzit ameliyatı oldu.

Fatih Terim ameliyat oldu

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz''

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fatih terim Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yine GALATASARAY yine Fatih Terim haberi... Şimdi kuşların ezik taraftarları her GALATASARAY haberlerinde olduğu gibi başlarlar ağlamaya... Acı çıkmıyor bir kere...
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