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Fatih Terim: "Artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım.""

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2020 22:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda ayrılıkla ilgili konuştu ve yönetime olay bir mesaj yolladı.

Fatih Terim: "Artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım.""

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yönetime olay yaratan bir mesaj yolladı. Taraftara söz verdiği için bazı şeyleri yapmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." diyerek yönetime mesaj yolladı.

Basın toplantısında konuşan Terim, "Çeşitli defalar Galatasaray taraftarından kopartıldım ben, sonra haklı çıkmamıza rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı ve devamı daha büyük başarı getirebilirdi. Bu sefer gelirken, Galatasaray taraftarına söz verdim. Karakterimin ne olduğunu herkes bilir. 50 senedir bu camianın içindeyim. Her geldiğimde bir şekilde taraftardan kopartıldım ben. Bu sefer gelirken onlara bir söz verdim, o sözümü de tutmaya çalışıyorum." dedi.

Sabırla beklediğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içerideki ya da dışarıdakilerin niyetlerinin farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." ifadelerini kullandı.

"DAHA SIK YAPMALIYIZ"

Falcao'nun kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Etebo'nun sarı kartları sarı kart olabilir ama Etebo'nun ikinci sarı kartından 2-3 saniye önce Alanyalı 9 numaralı oyuncunun Luyindama'ya arkadan darbesi var, Luyindama kendini atmadığı için ona bakılmadı, biz de bir şey demedik. Ama bugün arkadaşlarımızın bize ifade ettiğine göre sarı kartlık bir şey yok pek Falcao'da. Biz biraz daha fazla eksik antrenman yapmalıyız demek ki, 11'e 10 çalışıyoruz ama daha sık yapmalıyız herhalde" ifadelerini kullandı.

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