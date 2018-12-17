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Fatih Terim, Başakşehir'den 4 yıldızı istedi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünü Başakşehir'in 4 yıldızına dikti. Fatih Terim'in Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Volkan Babacan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor konusunda Abdullah Avcı’nın ve kulüp yönetiminin ne düşündüğünü sorduğu öğrenildi.

Fatih Terim, Başakşehir'den 4 yıldızı istedi!

Galatasaray’da cezalı olan Fatih Terim, Başakşehir maçını yardımcısı Hasan Şaş ile beraber locada izledi. Maçtan önce Fatih Terim ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ uzun süre sohbet etti. Terim’in bu sohbet sırasında Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği isimler hakkında sorular sorduğu bildirildi.

Tecrübeli teknik adamın Volkan Babacan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor konusunda Avcı’nın ve Başakşehir yönetiminin ne düşündüğünü sorduğu gelen bilgiler arasında...

Fatih Terim’in eğer kadroda düşünülmüyorsa bu 4 oyuncu için yönetimle temas kurarak, transferini isteyeceğini söyledi. Gümüşdağ ise bu konuyu Abdullah hocayla konuşması gerektiğini iletti. (Fotospor)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şampiyon olmak için başakşehire el atan imparatoriçe
kümede kalmak için şampiyon trabzondur kupa trabzonun hakkidir diye ersuna sarilan fenew
Komple takımı alsaydınız
Göksel in cevabını söyleyeyim.... karşılığında ada yı veriyor musunuz? kabul ettiniz mi? olmuştur....ada gitmeden cimbom düzelmez...
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