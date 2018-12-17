Fatih Terim, Başakşehir'den 4 yıldızı istedi!

Galatasaray’da cezalı olan Fatih Terim, Başakşehir maçını yardımcısı Hasan Şaş ile beraber locada izledi. Maçtan önce Fatih Terim ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ uzun süre sohbet etti. Terim’in bu sohbet sırasında Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği isimler hakkında sorular sorduğu bildirildi.

Tecrübeli teknik adamın Volkan Babacan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor konusunda Avcı’nın ve Başakşehir yönetiminin ne düşündüğünü sorduğu gelen bilgiler arasında...

Fatih Terim’in eğer kadroda düşünülmüyorsa bu 4 oyuncu için yönetimle temas kurarak, transferini isteyeceğini söyledi. Gümüşdağ ise bu konuyu Abdullah hocayla konuşması gerektiğini iletti. (Fotospor)

