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Fatih Terim Belgeseli nereden ve nasıl izlenir? Fatih Terim Belgeseli kaç bölüm?

15.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen Fatih Terim belgeseli yayınlandı. Belgeselin nasıl ve nereden izleneceği merak ediliyor. Uzun yıllar Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmiş olan Fatih Terim'in belgeseli Netflix'te yayınlandı. Peki Fatih Terim Belgeseli nereden ve nasıl izlenir? Fatih Terim Belgeseli kaç bölüm? İşte merak edilenler...

Fatih Terim Belgeseli nereden ve nasıl izlenir? Fatih Terim Belgeseli kaç bölüm?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Fatih Terim belgeseli izleyicisiyle buluştu. "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator..." sloganıyla tanıtılan belgeselin bölüm sayısı da merak edildi. Peki Fatih Terim belgeseli nereden izlenir? İşte Fatih Terim belgeseli hakkında merak edilenler...

FATİH TERİM BELGESELİ NEREDEN İZLENİR?

Netflix'in 'Terim' isimli belgeselinde ünlü teknik isim bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, tüm futbolseverlerin çok iyi bildiği başarıları bu kez Fatih Terim'in ağzından aktarıyor.

Fatih Terim belgeselini izlemek isteyenler ise Netflix'ten izleyebiliyor.

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FATİH TERİM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM?

Sarı kırmızılı takımın taraftarları başta olmak üzere futbolseverlerin takip ettiği Fatih Terim belgeseli toplamda dört bölümden oluşuyor. Ayrıca belgeselin senaryosunu Altuğ Gültan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Burak Aksoy üstlenmiştir. Terim, Netflix'teki belgeselinin yayınlanmasından önce verdiği röportajda, eşiyle beraber belgeseli izlerken ağladığını söylemişti.


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