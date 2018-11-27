Fatih Terim: Ben bedelini fazla fazla ödedim ama yöneticilerin bedel ödediğini görmedim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Yuto Nagatomo, sakatlık süreciyle ilgili olarak "Schalke maçından sonra sakatlık yaşadım ve direkt hastaneye gittim, eve gitseydim hayati bir riskim vardı. Kulübümüze, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize beni bir an olsun yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum, şu anda da kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Fatih Terim'in Kayserispor ve Konyaspor maçlarında oynattığı üçlü savunmayla ilgili olarak gelen soruya Japon yıldız, "Üçlü de oynasak dörtlü de oynasak benim adıma bir sorun yok." cevabını verdi.

FATİH TERİM'DEN TFF'YE FLAŞ GÖNDERME!

"Açıkçası, Şampiyonlar Ligi platformunda pek Türkiye'yi konuşmak istemiyorum ama madem sordun, sormazsınız diye düşündüm, burası Şampiyonlar Ligi. Oradan ceza, buradan bilmem ne, yok burada. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Tabii ki hırslandırıyor cezalar beni. Türkiye ilk defa asgari müşterekte birleşti. Cezalar ağır diye. Her başarısızlıkta teknik adam bedelini ödüyor, oyuncu ödüyor. İyi oynamazsa, başarılı olmazsa başka kulübe gönderiliyor. Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Biz 10 maç, 8 maç, 6 maç alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene kalıyorlar. Adalet varsa, herkes için olmalı. Bundan son derece rahatsızım. Gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini ödedim, fazla fazla."