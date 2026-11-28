UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ancak mücadeleye yalnızca skor değil, maç öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar da damga vurdu.

Filistin'e destek amacıyla pankart açan Türk taraftarlara Gürcistan polisinin orantısız güç kullanması büyük tepki topladı. Yaşananların ardından Türkiye'den Beşiktaş'a ve siyah-beyazlı taraftarlara çok sayıda destek mesajı gönderildi.

ARDA GÜLER'DEN BEĞENİ

Beşiktaş'a destek veren isimler arasına milli futbolcu Arda Güler de katıldı. Real Madrid forması giyen genç yıldız, siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer-Sheva karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından yaptığı bir paylaşımı beğendi.

Arda Güler'in bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, milli futbolcunun Beşiktaş'a verdiği destek taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Arda Güler'in beğendiği paylaşım ise sosyal medyada ilgi gördü.