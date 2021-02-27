Fatih Terim: "Ben olsam kötü zeminde maç oynatmam"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçından önce yaptığı açıklamada Ünal Üysal döneminde görevine son verilmesine Fernando Muslera üzerinden gönderme yaptı.

"... Pardon gönderildim" diyen Fatih Terim, "Fatih Terim: "2011'de geldiğimizde almıştık Muslera'yı. Benle beraber geldi. O günden bu tarafa ben gittim geldim, pardon gönderildim geldim ama Muslera devam etti. 10 yıl hizmet etmek bir yabancı ülkede, önemli bir iş." şeklinde konuştu.

Muslera'ya plaketi kendisinin takdim ettiğini ifade eden Terim, "Muslera devamlı oynuyor. Kendi vatandaşınız olsa o bile zor. Yabancı ve bir kaleci için çok önemli. Plaketi ben vereceğim. Gurur ve mutluluk duyacağım" dedi.

TT Stadı'nın zemini hakkında da konuşan Terim, "Fatih Terim: "Zeminde kalalım. Bu bizim sahaya özgü değil. Alanyalılar'a tebrikler, geçen hafta mükemmel bir saha vardı. Futbolun temel ögelerinden biri zemindir. Hele hele pandemide herkes en iyi sahayı görmek ister. Kasımpaşa'dan bu yana 13. gün ama şartlar iyi değil" ifadelerini kullandı.