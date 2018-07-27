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Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların bazı kişiler tarafından magazin haline getirdiklerini belirterek, "Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi.

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus'da yapacağı özel maç için Atatürk Havalimanı'ndan özel uçuşla Tunus'a gitti. Sarı-kırmızılı futbolculara havalimanında yoğun ilgi gösterildi. Takım, yarın Tunus Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile karşılaşacak. Aslan, bu karşılaşma öncesi bu akşam yerel saatle 18.30’da Rades Olimpiyat Stadı’nda bir antrenman yapacak. Maçın ardından 29 Temmuz Pazar günü yerel saatle 11.30’da Yunanistan’ın Atina kentine geçecek olan sarı-kırmızılılar, 31 Temmuz Salı günü AEK ile saat 20.00’de Atina Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı maça dek yeni sezon hazırlıklarını Yunanistan’da sürdürecek.

"Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim"

Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı 3 büyükler kendi arasında transfer yapılabilmeli açıklaması sonrasında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Benim söylediğimi iyi anlamak lazım. Derinliklerine iyi bakmak lazım. Yoksa işi magazin haline getirip, bazı arkadaşlarımız işi magazin haline getirdi. Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" diye cevap verdi.

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Galatasaray fatih terim ozan tufan

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