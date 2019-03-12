Fatih Terim: Bir gün İtalya'ya geri dönebilirim, kim bilir?

MYNET.COM | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı maçı izlemek için İtalya'ya gitti.
Burada ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun sorularını yanıtlayan Terim, zorlu eşleşmeyi değerlendirdi ve İtalya günlerine dair açıklamalar yaptı.
Juventus - Atletico Madrid maçının çok zorlu geçeceğini dile getiren Terim, "İlk maçta Atletico avantajlı bir skor aldı ancak Juventus, Juventus'tur. Atletico Madrid iyi savunma yapan bir takım ancak Ronaldo ve arkadaşları formda. Kendi sahalarında, taraftarlarının desteği ile savaşacaklar. Simeone ve öğrencileri için zor bir maç olacak" dedi.
Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler sarf eden tecrübeli teknik adam, "Ronaldo olağanüstü bir oyuncu. Kim bilir, belki de onun gecesi olur" ifadelerini kullandı.
"GATTUSO'NUN ÖNÜNDE BAŞARILI BİR KARİYER VAR"
Eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso hakkında konuşan Fatih Terim, "Onu oyunculuğunda da seviyordum, teknik direktörlüğünde de seviyorum. Yakın zamanda Milano'yu ziyaret edip onunla görüştüm. Tecrübe kazanıyor ve önünde başarılı bir kariyer var" şeklinde konuştu.
"İTALYA'YA GERİ DÖNEBİLİRİM, KİM BİLİR?"
İtalya'nın ikinci evi olduğunu belirten Terim, geri dönüş için açık kapı bıraktı ve "İtalya'da çok fazla güzel anım var ama hepsi Fiorentina ile ilgili. Milan ile ilgili güzel anılarım yok. İtalya benim ikinci evim. Ailem için de öyle. Bir gün geri dönebilir miyim? Kim bilebilir?" diyerek sözlerini noktaladı.
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