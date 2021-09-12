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Fatih Terim: Bir türlü 2-0'ı koruyamıyoruz

12.09.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Bir türlü 2-0'ı koruyamıyoruz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-0'i yakalamalarına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi.

2-0 GİREMİYORUZ BİR TÜRLÜ

"2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Oyunu düşündüğümüz; ileride baskıyla, rakibi kapatarak başlamaktı. Yaptık bunu. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef."

MORUTAN NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

İçeri 2-0 gitmek başka, 2-1 gitmek başka. Pozisyonların lehimize olduğu bir ortamda gol yememeliydik. Maalesef ilk yarı Emre Kılınç'ın sakatlığı, hiç oynayamayacak durumda olması mecburi değişikliğe gitti. Nwakaeme tarafından eksiğimiz olmaya başladı, Yedlin yalnız kaldı. Orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı aldım sağ tarafa. Morutan orada, gerçek bir orta saha gibi... Topla iyi ama defansif manada biraz daha güçlenmek istedim açıkçası. Değişikliklerden ondan. Yoksa başka bir şey düşünmüyordum iyi oynayan takımda. Bir sakatlık, bir taktiksel anlayış bizi buna itti.

MAÇI KOPARABİLİRDİK

Top bizde olduğu zaman iyi işler yaptık. Koparabilirdik. 3-2 bitebilirdi. Maalesef olmadı. İkidir 2-0'dan puan kaybediyoruz. 2-2 bitmese, 0-0 bitse başka bir şey söylenebilir. Gençliğimizin, dinamizmizin bize böyle değişik yansıması olabilir. Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var."

DAHA KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİR

"İleride oyunu rakibe oynatmayan, kendisi bütün alanları kapatan, dar bir alanda takımın boyunu kısaltan, topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran Galatasaray yaparsak mutlu olurum. Maalesef ilk yediğimiz gol orta saha oyuncularının takip etmesi. İyi oynayan takımda zaten oyuncuları değiştirmezsiniz ama bazen mecbur oluyorsunuz. Daha kötü sonuçlar olabilir."

TRABZONSPOR ÇOK İYİ KADRO

"Bazı arkadaşları görmek zorundayız. Trabzonspor çok iyi kadro, yetenekli oyuncuları var. Kolay değil.Üzüntülüyüm. Daha değişik olabilirdi."

BAZI OYUNCULAR ÇABUK FORMA GİRMELİ

"İnşallah daha zengin bir atmosfere girebilirsek takım olarak; yani perşembe-pazar, 20 saat uçup gelenler, bunlar kolay değil. Böyle durumda diğer oyuncularımızın performansı da o arkadaşları dinlendirmeye, sonradan koymaya yönelik dengelemek için yardımcı olurlarsa çok daha iyi takım olacağız. 1 ne kadar önemliyse 2 numara da önemli. Bazı oyuncular daha çabuk forma girmeli, yoksa forma kolay olmayacak."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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