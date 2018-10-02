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Fatih Terim: Biz müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2018 21:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Biz müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz” dedi.

Fatih Terim: Biz müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular Maicon ve Fernando ile basın toplantısı düzenledi.

Zor bir takıma karşı kazanmak için geldiklerini ifade eden Fatih Terim, “Önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, en az 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR sonuçlarında bir şey yok ama kendisinin dediği de önemli. Ağrıları olduğunu söylüyor. O yüzden yarına kadar bekleyeceğiz. Galatasaray buraya iyi oynamak, kazanmak için geldi. Defansı ve atağı aynı anda yapabilen bir takım halinde oynamamız gerekiyor. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Takım duruşumuz iyi olmalı. Hakikaten tempolu, iyi bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

“GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE RAKİPLERİYLE AYNI ŞARTLARDA BAŞLAMADI"
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ne diğer takımlara göre aynı şartlarda başlamadığını söyleyen deneyimli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi'nde herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı şartlarda başlamadı. UEFA'nın cezasından dolayı bir dezavantajımız var. Deplasman performansının çok üstünde duruldu. Herkes bir şeyler söylüyor. Galatasaray eğer kaybetmişse bu eleştiriye açıktır. Hobidir, fobidir futbol, bunların çok ötesinde bir oyun. Biz ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı hem oyun hem skor üstünlüğü sağlayabiliyor. Demek ki biz rakibimize bunu müsaade etmişiz. Onun için bu maçta bizim bir mesajımız olmalı. Biz eğer müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz” şeklinde konuştu.

MAICON: HEDEFİMİZ KAZANMAK
Sarı-kırmızılı oyuncu Maicon ise, zor bir mücadele olacağını aktararak, “Hedefimiz kazanmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ama Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Porto'nun ligi kazanmasına sevindim. Sonuçta eskiden orada oynamıştım. Tabii ki bir takım gol yiyebilir, problemler olabilir ama önemli olan sahaya çıkınca kazanabilmek” dedi.

FERNANDO: BURADA OYNAMAK ÇOK ZOR
Brezilyalı futbolcu Fernando da, “Elimizden geleni yapacağız. Porto takımı çok güçlü. Burada oynamak çok zor. Ama biz kazanan taraf olmak istiyoruz. Ofansif oynayan bir takımız. Böyle olduğunda savunmada açıklar verebiliyoruz. Porto maçında da böyle oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Galatasaray fatih terim maicon fernando

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