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Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2018 08:20 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Kasımpaşa maçının ardından futbolcuları övdü, "İşte böyle... Bu futbol bizi hedefe götürür. İştahlı, agresif ve motive... Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz. Bizim futbol anlayışımız bu olmalı" dedi.

Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz

Galatasaray'da farklı kazanılan Kasımpaşa maçı moralleri yerine getirirken, teknik direktör Fatih Terim de Lokomotiv Moskova maçı için umutlandı.

Devre arasında takımını "Sahaya çıkın ve agresif oynayın. Böyle bir günde, böyle bir havada ve trafikte bu kadar taraftar maça geliyorsa onlara güzel futbol izletmek zorundasınız" diyerek motive eden tecrübeli hoca, 2. devre sergilenen iştahlı futboldan bir hayli memnun kaldı.

Terim, ilk yarı biterken soyunma odasında dikkatini çektiği takımına maç sonunda övgüler yağdırdı. Sarı-kırmızılı teknik adamın, "İşte böyle... Bu futbol bizi hedefe götürür. İştahlı, agresif ve motive... Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz. Bizim futbol anlayışımız bu olmalı. Sürekli öne gitmeyi seven, rakibi hataya zorlayan ve takım halinde golü düşünen bir yapıda olmalıyız. Bu statta taraftar da bu futbolu hak ediyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÖZEL ÖVGÜ

Terim, maçtan sonra bazı futbolcuları özel olarak kutladı. Sarı-kırmızılı teknik adamın maçta dikkatleri üzerine çeken genç stoper Ozan Kabak ve iki gol atarak yıldızlaşan Rodrigues dışında, mücadelesi nedeniyle Sinan Gümüş, Nagatomo ve Serdar Aziz'i de özel olarak kutladığı öğrenildi.

'SAVUNMADA DENGELİ'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Lokomotiv Moskova'yı önceki akşam Dinamo Moskova ile oynadığı maçı tribünden takip eden yardımcı antrenör Hasan Şaş raporunu hazırladı. Şaş'ın raporunda Rus ekibinin özellikle gol yollarında etkili olamamasına karşın savunmada dengeli bir oyun oynadıklarına dikkat çektiği öğrenildi. Terim ve ekibinin hazırlanan rapor üzerinde detaylı olarak çalışacağı belirtildi. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Galatasaray lokomotiv moskova Kasımpaşa

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