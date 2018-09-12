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Fatih Terim: Bu tarz geceler daha sık olmalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un düzenlediği ödül töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Türk futboluna hizmet eden isimlerin daha sık bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Fatih Terim: Bu tarz geceler daha sık olmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı futbolcu Mariano, 'Futbolun Süperleri' ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Böyle gecelerin daha sık yapılması gerektiğini söyleyen Fatih Terim, "Futbolun emekçileri, Türk futboluna hizmet eden herkes burada. Böyle geceler olmalı, hatta sık olmalı. Kazanmak ve kaybetmenin dışında yarışmanın güzelliği ve bu yarışma sonunda hep beraber bir araya gelip alkışlanmak, alkışlamak. Futbol ailesi olarak sohbet etmek, hasret gidermek bence hepimizi birbirine daha yakınlaştırır. Ödül alanları şimdiden tebrik ediyorum. Ödül almak güzel şeydir, demek ki bir şeyler yapmışsınızdır. İtici bir güçtür. Manevi olarak sizi dinamik tutar ve sonraki yarışmalara hazırlar. Onun için alanı almayanı, vereni vermeyeni, herkesi tebrik ediyorum" dedi.

MARIANO: "ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ NOKTASI TEKRARDAN AİT OLDUĞUMUZ YERE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DÖNMEKTİ"

Sarı kırmızılı futbolcu Mariano ise böyle bir geceye katıldığı için mutlu olduğunun altını çizerek, "Takımımız çok iyi bir performans gösterdi ve şampiyonluk geldi. Bunun akabinde böyle bir geceye katılacağımız için çok mutluyuz. Sadece biz değil mutlaka diğer takımlardan arkadaşlarımız da olacak. Onların da gösterdiği performanslar var. Böyle güzel bir gecede performanslar değerlendirilecek. Mutluyum burada olduğum için" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız ait oldukları yere döndüklerini söyledi ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmalarını şöyle değerlendirdi: "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti. Her oyuncunun, her takımın mücadele etmek istediği bir yer. Tüm büyük takımlar orada olacak. Biz de orada olacağız. Ben de sarı kırmızılı formayla elimden gelenin en iyisini yaparak hem taraftarlar, hem camia için, Avrupa'da takımımı başarılı bir yere taşımak için elimden geleni yapacağım."

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