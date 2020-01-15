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  4. Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş açıklamalar yaptı. İşte Fatih Terim'in sözleri...

Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor. Maç boyunca oyunun kontrolünü, pas trafiğini ayarladık, bazı hatalar vardı ama çok yüksek farkla oyunu domine ettik. Bu önemliydi. Deplasmanda oynayan bir takım görüntüsü vermedik. Son saniyeye kadar kovaladık, pozisyon bulduk, direkten döndü. Zengin bir repertuarını olursa, özellikle hücumda, hem oyuncu hem de oyun anlayışı bakımından her şey daha kolay olur. Arkaya sarkacak oyuncularımız yoktu ama genelde istediğimizi yapabildik. Her gün daha iyi olacak gibi gözüküyor." dedi.

TERİM'DEN FLAŞ SÖZLER; "BU TUZAĞA..."

Maçın sonlarındaki penaltı tartışmaları hakkında görüşü sorulan ve iptal edilen gollerinin ardından soyunma odasına gitmesi hakkında açıklama yapması istenen Terim "Ben içeri giriyorum çünkü bu tuzağa artık düşmem. Ceza yemek istemiyorum. Ben size sorayım, futbolun içindesiniz, medyasınız... ceza sahası içinde rakip forvetin ayağına basarsanız bu penaltı mı, değil mi? Hakemler, o, bu demiyorum. Açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ceza yememek için kelimeleri özenle seçiyorum. Güzel kardeşim golde VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git. VAR'daki güzel kardeşim, sen de çağır? Üzerindeki yük kalksın. İlk iki açılarda penaltı değil ama üçüncü açıda penaltı. Tamamdır, hiç kimseye söylemenin bir manası yok. İkinci yarı hayırlı olsun. Zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

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