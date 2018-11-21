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Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Sarı-Kırmızıların hocası Fatih Terim, 33 yaşındaki golcüyü arayıp, G.Saray'a gelmeye ikna etti.

Yeni adresi belli oldu

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Aslan, 2.1 milyon Euro alacağına karşılık Trabzon'dan bonservisini alıp gelmesi halinde Burak Yılmaz'a senelik 3 milyon Euro ödeyecek.

Aslan, 2.1 milyon Euro alacağına karşılık Trabzon'dan bonservisini alıp gelmesi halinde Burak Yılmaz'a senelik 3 milyon Euro ödeyecek.
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Galatasaray'ın sezon başında gündeme gelen ancak Çin kulübü ile sorun yaşanmaması için transferi gerçekleşmeyen Modeste'nin Köln'e imza atmasının ardından rotasını eski gözağrısı Burak Yılmaz'a çevirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sezon başında gündeme gelen ancak Çin kulübü ile sorun yaşanmaması için transferi gerçekleşmeyen Modeste'nin Köln'e imza atmasının ardından rotasını eski gözağrısı Burak Yılmaz'a çevirdiği ortaya çıktı.
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Yönetim, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki golcü için düğmeye basarken, ilk hamleyi de Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptı.

Yönetim, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki golcü için düğmeye basarken, ilk hamleyi de Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptı.
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Aslan'ın hocasının hem Galatasaray'dan hem de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Burak'ı telefonla arayarak Sarı-Kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi.

Aslan'ın hocasının hem Galatasaray'dan hem de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Burak'ı telefonla arayarak Sarı-Kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi.
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İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'm da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'm da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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Galatasaray'ın Trabzon'dan 2.1 milyon Euroluk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon Euro verecek.

Galatasaray'ın Trabzon'dan 2.1 milyon Euroluk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon Euro verecek.
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Trabzon'a 1.5 milyon Euro bonservis ödenirse Burak'a senelik 2.5 milyon Euro ödenecek.

Trabzon'a 1.5 milyon Euro bonservis ödenirse Burak'a senelik 2.5 milyon Euro ödenecek.
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Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Cimbom'da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek.

Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Cimbom'da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek.
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Burak, G.Saray'da 141 maça çıkıp, 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı. (STAR)

Burak, G.Saray'da 141 maça çıkıp, 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı. (STAR)
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
düştüğü ofsayt sayısı 9362819193727969
nerde teneke var topla fatih hoca
mikropların mikroskopla görüldüğünü zannediyordum. gözümüzle görülen mikroplarda varmış meğer.ekmek yediği yere ihanet lik yapan burak mikrobu
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