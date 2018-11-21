Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Sarı-Kırmızıların hocası Fatih Terim, 33 yaşındaki golcüyü arayıp, G.Saray'a gelmeye ikna etti.
Yeni adresi belli oldu
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Aslan, 2.1 milyon Euro alacağına karşılık Trabzon'dan bonservisini alıp gelmesi halinde Burak Yılmaz'a senelik 3 milyon Euro ödeyecek.
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Galatasaray'ın sezon başında gündeme gelen ancak Çin kulübü ile sorun yaşanmaması için transferi gerçekleşmeyen Modeste'nin Köln'e imza atmasının ardından rotasını eski gözağrısı Burak Yılmaz'a çevirdiği ortaya çıktı.
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Yönetim, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki golcü için düğmeye basarken, ilk hamleyi de Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptı.
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Aslan'ın hocasının hem Galatasaray'dan hem de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Burak'ı telefonla arayarak Sarı-Kırmızılı takıma katılması konusunda ikna ettiği bildirildi.
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İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'm da menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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Galatasaray'ın Trabzon'dan 2.1 milyon Euroluk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon Euro verecek.
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Trabzon'a 1.5 milyon Euro bonservis ödenirse Burak'a senelik 2.5 milyon Euro ödenecek.
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Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Cimbom'da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek.
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Burak, G.Saray'da 141 maça çıkıp, 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı. (STAR)
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