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Fatih Terim büyük kriz sonrası Galatasaray'ı böyle ayakta tuttu

15.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim büyük kriz sonrası Galatasaray'ı böyle ayakta tuttu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim liderlik dersi verdi, krize rağmen takımı ayakta tuttuğunu gösterdi.

Galatasaray, Kayseri'de hayata dönerken, teknik direktör Fatih Terim de liderlik dersi verdi, krize rağmen takımı ayakta tuttuğunu gösterdi. Taktiksel anlamda da çift forvete dönerek radikal bir değişikliğe imza atan Terim, maça müdahaleleriyle de formda olduğunu gösterdi.

Yaşanan puan kayıplarının ardından gelişen Belhanda krizinde, sürecin futbolcularına olumsuz yansımaması için tedbirler alan tecrübeli teknik adamın sinerjisi de buna etkili oldu. Terim'in tavrı, takım üzerinde pozitif etki yaratırken, Kayseri'deki silkelenmede bu ruh halinin etkili olduğu belirtildi.

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