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Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı! Dikkat çeken yorum

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 08:12
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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim mücadeleyi değerlendirirken, eleştiride de bulundu. İşte detaylar...

Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı! Dikkat çeken yorum

A Milli Takım'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

beIN Sports'a konuşan Terim, 'Hepsini yürekten kutluyorum' dedi.

"DAHA ÖNEMLİ İŞLER BEKLİYORUM"

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"Millilerimiz, gerekeni yaptılar, ilk 16'ya kaldılar. Hoca başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum. Kocaman bir ülkeye yakıştı bu. Biz buna layığız. Bu takımdan daha önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun"

"DAHA İYİ OYNAMAMIZ LAZIM"

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"Bundan sonra daha iyi oynamamız, sahada daha iyi cevaplar vermemiz, rakibe daha tehditkar olmamız gerekiyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye'ye yakıştı bu"

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Fatih Terim Çekya Türkiye son dakika milli takım
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