Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı! Dikkat çeken yorum

A Milli Takım'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

beIN Sports'a konuşan Terim, 'Hepsini yürekten kutluyorum' dedi.

"DAHA ÖNEMLİ İŞLER BEKLİYORUM"

"Millilerimiz, gerekeni yaptılar, ilk 16'ya kaldılar. Hoca başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum. Kocaman bir ülkeye yakıştı bu. Biz buna layığız. Bu takımdan daha önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun"

"DAHA İYİ OYNAMAMIZ LAZIM"

"Bundan sonra daha iyi oynamamız, sahada daha iyi cevaplar vermemiz, rakibe daha tehditkar olmamız gerekiyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye'ye yakıştı bu"





