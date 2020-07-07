Fatih Terim çıldırdı! "Muslera hariç herkesi satın"

Üst üste gelen kötü sonuçlara Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet eklenince Galatasaray, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Bu yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi de Cim Bom için sıkıntıya girdi. Sarı-Kırmızılılar, kalan 4 haftadaki maçları kazanarak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek istiyor. Aslan, seneye de Avrupa Kupaları’nın hesaplarını yapıyor.

FFP’YE GÖRE ADIM ATILACAK

UEFA Avrupa Ligi’ne katılınması halinde yeni sezon kadrosu da buna göre şekillenecek. Mali anlamda UEFA’nın sopasını ensesinde hisseden Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini yine Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapmaya karar verdi. Başkan Mustafa Cengiz’in “Satılmayacak oyuncu yoktur” sözlerine destek veren Teknik Direktör Fatih Terim, alınan kötü sonuçlar sonrasında Cengiz’le bir görüşme gerçekleştirdi.

BAŞKAN CENGİZ’E DESTEK VERDİ

Başkan’a destek veren Fatih Terim, her şeye rağmen başarıdan ödün vermeyeceklerini ve takımı UEFA kararlarına göre kuracaklarını Mustafa Cengiz’e iletti. Cengiz ile yapılan toplantıda İmparator, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’yı koruma altına aldı ve “Muslera hariç herkesi satabilirsiniz” dedi. Terim’in bu cümlesi görüşmeye damga vururken, 2020-21 sezonun transfer politikası da G.Saray için bir anlamda belirlenmiş oldu. (AKŞAM)