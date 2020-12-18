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Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Galatasaray, 11 maçta aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Devre arasına kadar minimum kayıpla süreci atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda Falcao sabırları taşırdı. Fatih Terim, yıldız isimle yolların ayrılması ve yerine transfer yapılması gerektiğini yönetime bildirdi.

Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi

Galatasaray devre arasına kadar puan kaybını en az seviyede tutmak isterken bir yandan transfer çalışmalarına başladı. Takıma transfer edilecek oyuncular kadar yolların ayrılacağı isimler merak konusu oldu.Hem teknik heyet hem de yönetim büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'dan ligin ikinci yarısı için ümidini kesti.

BARDAK TAŞTI! FORVET KESİN OLARAK ALINACAK

Teknik direktör Fatih Terim, yıldız golcünün umursamaz tavırlarından bıktı ve son kararını verdi. 34 yaşındaki golcünün ciddi bir sorun yaşamamasına rağmen 1.5 aydır takımdan uzak kalması bardağı taşırdı.

Falcao gitse de kalsa da devre arasında kesinlikle yeni bir forvet takviyesi istediğini yönetime bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca ara transfer döneminde alınacak yeni forvetin kiralama yerine uygun bonservisle alınmasını istedi.Sarı-kırmızılı teknik adam yeni forvetin genç olması konusunda da yönetime raporunu verdi.

VURDUMDUYMAZ TAVIRLARI DA ETKİLEDİ

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin talip olduğu iddia edilen Radamel Falcao'nun Galatasaray'da oynasa da oynamasa da aldığı 5 milyon euronun rahatlığıyla hareket etmesi de yönetimde tedirginlik yaratıyor. Tecrübeli futbolcunun vurdumduymaz tavırlarında bu rahatlığın etkili olabileceği belirtiliyor.

29 MAÇ OYNADI, 29. MAÇINI KAÇIRACAK

Öte yandan Falcao, bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmemesi halinde Galatasaray kariyerindeki 29. maçını kaçırmış olacak. 34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları böylece eşitlenmiş olacak.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fatih Terim, seni Galatasaraydan göndersek daha iyi olhmaz mı ?
falcao GS nin elinde patladı.artik 30 yaş üzeri futbolcu almayin
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