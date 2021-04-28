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Fatih Terim: Daha önce yaptık, yine yaparız

28.04.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Daha önce yaptık, yine yaparız

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Final golleri önemlidir. Bazen çok ister 3 puanı alırsınız, 1 puan sizi şampiyon yapar. O zaman puanın önemini anlarsınız. Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha önce yaptık, yine yaparız.,

İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimizin verdiği mesaj iyi değildi. İlk yarı bizim için koca bir hiçti.

Pas yüzdemiz yüksek ama pozisyon üretmede başarılı olamadık. İkinci yarı yapılan değişikliklerle Galatasaray gibi oynadık, kaptırılan toplara baskı yaptık.

İleride baskı, kaptırdığımız topu anında kontrapres bunlar bizim çok istediğimiz, yaptığımızda da oyunu domine ettiğimiz işler. Biraz daha dikkatli olmamız, daha çok pozisyon üretmemiz lazım. İkinci yarı gibi. O aksiyonların devam ettirmemiz lazım. Hücum devamlılığı çok önemli. Sizi de o coşkuyla beraber o oyununu her dakika yükselterek devam ettirir. 1 şut, 1 daha şut, sağdan soldan gelme derken rakibin konsantrasyonunu da bozuyorsunuz.

Vazgeçmemek Galatasaray'ın özelliği. Yarışın içindeyiz. Kolay değil burada 1-2 kaybettik, pek alışık değiliz. Onun da etkisi olabilir. Pozisyon vermedik gibi duruyor. O da sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Kolay değil, çarşamba-pazar çarşamba-cumartesi, kolay değil.

Emre Akbaba talihsiz iki ayak kırığı geçirdi. Kolay değil. Emre'yi kazanmamız lazım, çok değişik bir oyuncu. Gole yakalayan, kovalayan bir oyuncu. Pandemi döneminde takım için her an ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün Martin'i koydum mesela, hiç hazır değil ama mecburum. 1 haftada 3 maç oynayan ve uzun süredir oynamayan Şener, artık gidemiyor. Martin de hazır değil ama Yedlin, Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı. Bazı mevkilerde de bu durum var. Luyindama, pozitif çıkınca stoper yok. Taylan'ı stopere aldık. Ozornwafor da pandemi. Pozitif, negatif çıktı. Bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Kolay değil. Şurada kaldı 4 maç. Galatasaray gibi bitirmemiz lazım.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah'ını seversen hocam hangi maçı izliyorsun takımın ileri gitmekten aciz oyun anlayışı yok. oyuncularda şampiyonluk ruhu yok karambole gol atarsak yeniyoruz
bidemgs şampiyon oluyormu
Daha önce Arda Diagne, Belhanda gibi adamların yerine bu adamlara yer verseydin şimdi nerelerdeydik

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