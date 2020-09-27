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Fatih Terim'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gördükleri sarı kartları değerlendiren Terim, hakem yönetimini eleştirdi.

Fatih Terim'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, "Maç öncesindeki o heyecanla, o atmosferle, maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Bu pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak, oyunumuzu da düzeltme imkanımız olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık fakat bulamadık." dedi.

"BİZ SARIYI SEVERİZ AMA SADECE GALATASARAY ARMASINDA"

Terim, "Arka arkaya maçlar ne kadar oyuncu değişikli yaparsak yapalım yıpratıyor demek ki. Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin, biz sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında.Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında." açıklamasını yaptı.

"MAALESEF BUGÜN BİRKAÇ OYUNCUMUZDA IŞIĞI GÖREMEDİK"

Terim, "Asıl isteğim, oynadığımız oyunun, bildiğimiz oyunun tekrarlanması. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki gol telafi ederdi, çok da müsait pozisyonlar yakaladık. Son pasları doğru verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi. O kadar çok maçımız var ki bunları kaç kez konuşacağız kim bilir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız, döneceğiz Kasımpaşa." dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gene bahane di mi? aferin sen hep böyle devam et.. virüs bu virüs.. yenince çiçek böcek, yenemeyince hakem sarı kart.. ama suç sende değil, seni buralarda oturtanlarda
maçın son saniyelerindeki... hekem... lehinize hareket etti... ne diyorsunuz.. sayın. terim...
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