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Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.02.2020 22:12 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçın ardından konuştu. Kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını için mutlu olduklarını vurgulayan Terim, ''Sonucu da aşağı yukarı almış olduk. Olabilir miydi, dahası da olabilirdi. Tutumdan, oyundan ve 3 puandan dolayı memnunum.'' dedi.

Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 39 yapan ve zirveye bir adım daha yaklaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Terim'in açıklamaları;

Sakatlar ve eksikler olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Terim, “Açıkçası bizim bu 3. sezonumuz ve bu gibi hadiselere alışığız. Olmayan arkadaşımızın işini bir başka arkadaşımız görüyor, böyle de olmalı. Cezamız var zaten bunu kabullenmek gerekiyor. Satmadan alamayacağınıza göre, nasıl bir halle bunu tamamlarız, ona bakıyoruz. Çok şükür şu ana kadar idare ettik. Donk-Marcao ikilisi stoperde, Ahmet ve Emin de arkalarında. Stoper alsak iyi olurdu ama niye yok diye de söylenmiyorum. Takım oyununu geliştirdik. Onyekuru, Sekidika ve Sarracchi’yi aldık. Bu isimler bize hız ve güç katacaktır. Diğer oyuncularımız da fizik olarak bir noktaya geldiler. Takım oyununu daha iyi oynuyoruz ve inşallah devam ederiz. Ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım demekten hoşlanmıyorum” dedi. Maçın hemen başında sakatlanan Sarracchi ile ilgili de konuşan Terim, “Sarracchi ısınmada en az 10 kez depar yaptı. Maçta da ilk deparında hissetmiş ve bence doğru yaptı çıkmakla. Belki uzun bir sakatlık olmayacak ama dikkatli olmak zorundayız. İnşallah çabuk toparlar” diye konuştu.

“DEVRE ARASINI İYİ GEÇİRDİK”

Ligin ilk yarısına oranla daha farklı olduklarını söyleyen Fatih Terim, “Tamamıyla beraber olamayan bir takım vardı, hazırlık dönemini beraber geçirememişti. Haftada 3 maç oynanıyordu ve bunların hepsi bize dezavantaj oldu. Kısa olan devre arasını iyi geçirdik, oyun planımızı da oturttuğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacaktır, daha da gelişecektir. Bugün dirençli bir Kasımpaşa karşısında oynadık ve kolay bir galibiyete uzandık. Gol pozisyonu vermemek de önemliydi. Bazen rakiplerin puan kaybettiği haftada psikolojik olarak etki altında kalıp enteresan sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama bugün istek, arzu, iştah, oyun düzeni, oyun anlayışı ve pozisyon zenginliği vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rumen forvet Andone ile ilgili de konuşan Terim, “Andone bugün belki 15 dakika oynayabilirdi. Yavaş yavaş onu da oynatacağız. O noktanın alternatifini bulmak çok kolay olmuyor. Sağ bek, orta saha bir başka noktadan devşirilebilir ama nokta atak oyuncusunun alternatifi zor oluyor. Ona da bakıp göreceğiz” açıklamasını yaptı.

“DEJAVU YAŞIYOR GİBİYİM”

Bu sezon şampiyon olunması durumunda, bu şampiyonluğun kendisi için farklı bir yeri olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Terim, “Dejavu yaşıyor gibiyim. Geçen sene de, evvelki sene de bu vakitlerde bu sorular sorulmaya başlamıştı. Şampiyon oluyoruz, aradan birkaç gün geçiyor ve yönetici gelip ‘Hocam seneye mutlaka şampiyon olmamız lazım’ diyor. Bu da onun gibi oldu. İnşallah şampiyon oluruz da, ben de ayrı bir yere koyarım bu şampiyonluğu. İnanıyoruz, çalışıyoruz. Belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için soruluyor ama keşke önde olsak da, herkes rahat etse. Şampiyonluğun her türlüsü hoştur” dedi.

Bugün Kasımpaşa karşısında topla çıkışlarda zaman zaman hata yapıldığını da söyleyen Terim, “Ancak bugün hata varsa, bu da yüzde 5’tir. Risk almadan da bir şey olmuyor. Merkeze çabuk toparlandık ama tabii ki bu tip top kayıplarının olmaması iyi. Bundan vazgeçilmesini istemiyorum. Bir sonraki adımda oyun anlayışımızı desteklemek için oradan öne çıkmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İMPARATOR FATİH TERİM.KUMPASLARA RAĞMEN ZORLUKLARA RAĞMEN ŞAMPİYON GALATASARAY.TASDİKLİ ŞİKECİLER KUDURUN
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