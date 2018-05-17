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Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi sosyal medya hesabından "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden '17 Mayıs 2000' ile ilgili bir paylaşım yaptı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni kupalar için çalıştıklarını belirtti. Terim'in paylaşımı şu şekilde: "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara."

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