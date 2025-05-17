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Fatih Terim'den 17 Mayıs UEFA Kupası paylaşımı! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu

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Emre Şen

Fatih Terim'den 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası zaferiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Galatasaray camiasına seslenen Fatih Terim'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Fatih Terim'in UEFA Kupası'nın yıldönümünde yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

"KALBİ O AKŞAM GALATASARAY'LA ATANLARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Fatih Terim, "Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve kalbi o akşam Galatasaray'la atanların günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY CAMİASI UEFA KUPASI ZAFERİNİN 25. YIL DÖNÜMÜNDE BULUŞTU

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Galatasaray Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde buluşma gerçekleştirdi. O dönem zafere imza atan oyunculardan Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk kazanılan kupanın yıl dönümünde buluştu.

Tesisleri gezen eski futbolculara Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından hediye forma takdim edildi. İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski yöneticiler ziyarette hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
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